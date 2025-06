Ai Morticelli parte il ciclo Vite narrate | si comincia con Don Roberto Faccenda

Ai Morticelli prende il via un emozionante ciclo di incontri intitolato “Vite narrate. Raccontaci la tua storia”, un’occasione unica per condividere, ascoltare e riscoprire le proprie radici. Ideato da Paolo Apolito, Erminia Pellecchia, Alessandro Basso e Francesco Sicilia, questo progetto prenderà il via l’11 giugno alle ore 19.00, con il primo appuntamento dedicato a don Roberto Faccenda. Un invito a immergersi nelle storie che ci rendono unici e autentici.

