Agroalimentare denuncia della Uil | Dilagano lavoro nero e precariato

L'agroalimentare romagnolo si trova di fronte a una crescente emergenza: lavoro nero e precariato sono in aumento, minando la stabilità del settore. La Uil di Cesena denuncia con fermezza questa deriva, soprattutto tra le piccole aziende artigiane che dovrebbero essere esempio di correttezza. È fondamentale intervenire subito per tutelare i lavoratori e salvaguardare la qualità delle produzioni locali, perché il futuro dell'agroalimentare dipende dalla nostra capacità di rispondere a queste sfide.

Il precariato e la regolarità dei rapporti di lavoro restono un problema scottante in vari settori dell’economia romagnola. La denuncia viene dalla Uila di Cesena, il sindacato di categoria della Uil che segue tutta la filiera agroalimentare della provincia. Il casus belli stavolta riguarda le piccole aziende artigiane che applicano il contratto nazionale artigiani alimentari. "E’ successo che in alcune piccole aziende del territorio cesenate dove purtroppo manca la rappresentanza sindacale, avvengano gravi comportamenti che ledono, non solo i diritti, ma anche la dignità delle persone" denuncia il sindacato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it