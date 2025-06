Agguato a Napoli feriti due ventenni

Una notte segnata dalla violenza a Napoli, dove due giovani sono rimasti vittima di un agguato in via della Sanità. Mentre si trovavano per strada, un individuo a bordo di uno scooter ha aperto il fuoco, ferendo i ventenni e facendo scattare l’allarme tra residenti e forze dell’ordine. La Polizia sta investigando per identificare il responsabile e fare luce su questa inquietante vicenda, che mette ancora una volta sotto i riflettori le criticità della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Agguato, la scorsa notte, in via della Sanità a Napoli: due uomini di 22 e 24 anni sono stati feriti da colpi di arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, i due sono stati raggiunti da una persona a bordo di uno scooter che dopo aver sparato è scappato. I due feriti hanno raggiunto in maniera autonoma l’ospedale Vecchio Pellegrini. Il primo, napoletano di 22 anni, è rimasto ferito alla gamba destra ed è stato ricoverato in codice rosso ma non in pericolo di vita. L’altro, anche lui napoletano, è stato colpito al torace ed è stato successivamente trasportato all’ospedale civico di Caserta per essere sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso pregiudicato 25enne - Un grave omicidio ha scosso Napoli: un pregiudicato di 25 anni è stato ucciso a Ponticelli. L’agguato, avvenuto ieri sera intorno alle 23:20 in via del Flauto Magico, ha lasciato la comunità in allerta.

Segui queste discussioni su X

#cronacadinapoli #flashnews #quartierinapoli #social #ultimenotizie #vomero Rapina finita male a Napoli: agguato sanguinoso al distributore di via Fontana ad Arenella. Fatti tuoi se ti vuoi risparmiare guai. Tweet live su X

Il pullman dell'Inter club di Prato, di rientro dallo Stadio San Siro, è stato vittima di un agguato di un gruppo di Ultras del Napoli ? L'episodio è avvenuto nell'area di servizio Cantagallo lungo l'Autosole ig: pratonerazzurra #Inter #TifosiInter #UltrasNapoli Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, agguato di Camorra a Vico Nocelle, due morti e un ferito