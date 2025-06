Aggredisce una guardia giurata e una bambina di 10 anni | 35enne arrestato

Un gesto grave e inaccettabile scuote la stazione di Bologna: un uomo di 35 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria per aver aggredito una guardia giurata e una bambina di soli 10 anni in due episodi distinti. La notizia mette in evidenza l’importanza di vigilanza e sicurezza in luoghi pubblici cruciali per la città, spingendo a riflettere sulla necessità di prevenire simili incidenti e garantire la tutela di tutti i cittadini.

Un uomo di 35 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Bologna per due aggressioni avvenute, in momenti differenti, all’interno della stazione di Bologna. L’arresto è avvenuto la mattina del 3 giugno. Come scrive la questura in una nota, a fine maggio il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Aggredisce una guardia giurata e una bambina di 10 anni: 35enne arrestato

