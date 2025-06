Aggredisce agente sul treno | condannata

Una giornata di ordinario caos sui mezzi pubblici si è trasformata in un episodio di violenza e insubordinazione. Mentre il controllore richiedeva i documenti a una passeggera senza biglietto, questa ha reagito con aggressioni e insulti rivolti anche a un poliziotto intervenuto in suo aiuto. L’episodio, risalente al 31 luglio dello scorso anno, si è verificato alla...

Viaggia a bordo di un treno regionale, senza biglietto, e viene scoperta dal controllore. Quando è stato il momento di fornire un documento di identità per procedere alla multa la passeggera si era rifiuta. In aiuto alla capotreno era arrivato un poliziotto ma la passeggera lo aveva aggredito, offeso e insultato così: "Sei un pazzo razzista mi devi trattare con rispetto". L’episodio risale al 31 luglio dello scorso anno e si è verificato alla stazione di Senigallia. La passeggera è stata poi identificata e fatta scendere dal convoglio. E’ finita a processo per resistenza, oltraggio e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e per il rifiuto di dare le proprie generalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it