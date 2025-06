Affonda la barca di Temptation Island | cosa è successo

Un episodio inaspettato ha fatto parlare tutti: la barca di Temptation Island, un elegante bialbero a vela, si è improvvisamente inabissata davanti a Guardavalle Marina. Un incidente che ha coinvolto l'imbarcazione della produzione, colpendo un relitto segnalato sulle mappe nautiche. Ma cosa è successo davvero? E come si sono evolute le ripercussioni di questa vicenda? Scopriamolo insieme, perché a volte i colpi di scena avvengono proprio dove meno te li aspetti.

Affonda la barca di Temptation Island. No, non in senso figurato. Letteralmente. L’imbarcazione della produzione, un bialbero a vela, avrebbe urtato un relitto, segnalato sulle mappe nautiche, e s’è inabissata a Guardavalle Marina, nel Catanzarese, proprio di fronte al resort Calandrusa che ospiterà le riprese del programma Mediaset condotto da Filippo Bisciglia. Sul posto gli . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it