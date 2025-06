Affari Tuoi era palese | Giuseppe fregato a fine partita

Nella puntata di "Affari Tuoi" in onda questa sera su Rai 1, Giuseppe, operatore della Guardia Costiera di Pompei, ha emozionato il pubblico con la sua sincerità e simpatia. Proveniente dalla Campania e neo papà di Sofia, ha affrontato il gioco con il cuore... ma alla fine, il suo sogno di portare a casa il premio si è spezzato, lasciando tutti con un pizzico di amarezza e tanta ammirazione per la sua forza.

Giuseppe dalla Campania è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, giovedì 5 giugno, su Rai 1. Il concorrente ha spiegato che è un operatore di Guardia Costiera, che viene da Pompei, che è sposato con Dalila ed è neopapà della piccola Sofia, nata proprio qualche giorno prima della sua partecipazione alla trasmissione. Ad accompagnarlo al centro dello studio il fratello maggiore Mario, carabiniere. I due fratelli hanno giocato con il pacco numero 18. Con le prime sei chiamate, sono stati eliminati 300mila, 10mila, 5mila, 500, 30mila e 20 euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "era palese": Giuseppe "fregato" a fine partita

