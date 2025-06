AEW | Thekla fa il suo debutto e conquista subito la vittoria a Collision

Il mondo del wrestling si infiamma con il debutto esplosivo di Thekla, la nuova stella dell’AEW che ha già lasciato il segno vincendo a Collision durante Fyter Fest. La “Spider Tossica” ha conquistato il pubblico e gli addetti ai lavori, promettendo di rivoluzionare il panorama. Con un talento inarrestabile e una presenza magnetica, Thekla si appresta a scrivere il suo capitolo tra le luci dei riflettori. Il suo cammino è solo all’inizio, e le sorprese sono dietro l’angolo.

La AEW ha messo in scena una grande puntata di Collision il 4 giugno, che coincideva anche con Fyter Fest. Tra i momenti salienti, c’è stato il debutto di una nuova e promettente stella: Thekla. "The Toxic Spider" @toxicthekla makes her debut RIGHT NOW! Watch #AEWFyterFest LIVE on TBS & MAX pic.twitter.comvdzednNXEd — All Elite Wrestling (@AEW) June 5, 2025 L’ex star di STARDOM, nota anche per una controversa uscita dopo essere stata licenziata per aver aggredito il proprietario della compagnia, è stata prontamente messa sotto contratto da Tony Khan. L’attesa per il suo debutto in AEW era alta, con i fan impazienti di vederla finalmente all’opera sul ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net