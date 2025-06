AEW | MJF inizia la corsa per riconquistare il titolo mondiale AEW a Fyter Fest

L’atmosfera a Fyter Fest a Denver, città di Bobby Lashley, era infuocata. Tra applausi per The All Mighty e Shelton Benjamin, MJF si prepara a una nuova sfida: riconquistare il titolo mondiale AEW. Con la passione alle stelle, il campione in carica affronta il suo destino, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia del wrestling. La corsa di MJF verso la vetta sta per riprendere, e il mondo intero aspetta di scoprire chi uscirà vincitore.

AEW ha organizzato un grande episodio per il Fyter Fest del 4 giugno. The Hurt Syndicate erano presenti, e l'atmosfera era davvero accesa. Il gruppo ha preso il microfono all'inizio della seconda ora, e naturalmente avevano molto da dire. Il Fyter Fest si è svolto a Denver, la città natale di Bobby Lashley. "The All Mighty" ha ricevuto applausi quando è iniziato il suo segmento, così come Shelton Benjamin. MJF però non ha ottenuto lo stesso affetto. Lashley è stato fischiato nella sua stessa città perché ha dato il pollice verso ai fan di Denver, dato che ora vive in Texas. MVP ha poi lodato la sua stable, definendola capace di battere chiunque, in qualsiasi compagnia.

