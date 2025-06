AEW | Kenny Omega difende il titolo e scatena una rissa con Okada a Fyter Fest

La scena di Fyter Fest ha regalato emozioni forti e sorprese inaspettate, con Kenny Omega protagonista nel difendere il suo titolo Internazionale in un match all’ultimo respiro. La tensione tra i lottatori ha raggiunto il culmine, mentre la rissa tra Omega e Okada ha infiammato l’arena. Questo episodio ha segnato un capitolo memorabile nell’universo AEW, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso. E ora, cosa ci riserverà il futuro?

AEW ha messo in scena una puntata davvero importante per Fyter Fest. C’erano molti motivi per non perderselo, incluso Kenny Omega che ha difeso il titolo Internazionale in un match davvero combattuto. Omega ha messo in palio l’AEW International Championship in un fatal four-way contro Claudio Castagnoli, Brody King e Mascara Dorada. It's time for AEW International Champion @KennyOmegamanX to defend his title against @BrodyXKing, @ClaudioCSRO + @MascaraDoradMD! Watch #AEWFyterFest LIVE on TBS & MAX pic.twitter.comkk62lxC0yA — All Elite Wrestling (@AEW) June 5, 2025 Il match inizia con tutti e quattro i lottatori che si affrontano contemporaneamente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net