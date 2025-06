AEW | Dopo due anni Tay Melo torna per salvare Anna Jay da Megan Bayne e Penelope Ford

Dopo due anni di assenza, Tay Melo torna in grande stile in AEW per salvare Anna Jay da Megan Bayne e Penelope Ford. Ricordiamo il suo ultimo match, lo street fight di gennaio 2023, e l’emozionante annuncio della gravidanza che ha portato alla nascita di Luna. Ora, pronta a tornare sul ring, Tay Melo si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Il suo ritorno promette scintille e emozioni indimenticabili.

L’ultima volta che abbiamo visto Tay Melo su un ring in AEW era l’11 gennaio 2023, quando durante una puntata di Rampage lei e Anna Jay hanno perso uno street fight contro Willow Nightingale e Ruby Soho. Poco dopo era arrivata la notizia della sua gravidanza, annunciata a Double or Nothing con Sammy Guevara e, dopo la nascita di Luna a novembre dello stesso anno, è arrivato un lungo periodo di assestamento e riabilitazione in vista del ritorno sul ring. Che è poi effettivamente avvenuto a inizio anno, con il debutto in STARDOM accanto a Mina Shirakawa contro Athena e Thekla – che proprio ieri ha esordito sul ring in AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Dopo due anni, Tay Melo torna per salvare Anna Jay da Megan Bayne e Penelope Ford

Altri articoli sullo stesso argomento

Il Bologna conquista la Coppa Italia dopo 51 anni - Il Bologna scrive la storia, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. Nella finalissima di Roma, i rossoblù superano il Milan grazie al gol decisivo di Ndoye, siglato ad inizio ripresa.

Segui queste discussioni su X

Dopo anni di disinteresse, l’Italia torna a investire nei carri armati. Il vecchio Ariete verrà finalmente aggiornato, ma resta il divario con i modelli stranieri. Su #SkyInsider vediamo con @Lorenzo_Borga_ cosa prevede il piano del Ministero della Difesa https: Partecipa alla discussione

È finita dopo 18 anni la latitanza di Mohamed Tadimouti, condannato all'ergastolo nel '97 per un omicidio maturato nell'ambito dello scontro tra clan scatenato dalla 'Nuova camorra organizzata' di Raffaele Cutolo, a cui il ricercato era affiliato. L’uomo si trovava Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti