Aeroporto Capodichino di Napoli dal 2026 un volo quotidiano per gli Stati Uniti

Dal 2026, l'aeroporto di Capodichino di Napoli si prepara a rivoluzionare i collegamenti con il Nord America, con un volo quotidiano verso gli Stati Uniti. Con 43 rotte settimanali dedicate al Nord America su un totale di 54 voli dal Mezzogiorno, Napoli si conferma come la porta del Sud per Stati Uniti e Canada, aprendo nuove opportunità di viaggio e business. Solo in questo modo il Sud potrà finalmente svelare il suo grande potenziale internazionale.

