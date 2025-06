Aereo Ryanair Berlino-Milano costretto all’atterraggio per turbolenze meteo | 9 feriti tre finiscono in ospedale

Un viaggio che si trasforma in un’incidente: ieri sera, un volo Ryanair da Berlino a Milano è stato costretto all’atterraggio di emergenza a Memmingen a causa di turbolenze estreme. Tra i 185 passeggeri, nove sono rimasti feriti e tre sono stati ricoverati in ospedale. Un episodio che ricorda quanto il cielo possa essere imprevedibile e quanto sia importante la sicurezza in volo. La vicenda mette in evidenza le sfide delle condizioni atmosferiche e l’efficacia delle misure di emergenza.

Un aereo della compagnia Ryanair, partito da Berlino e diretto a Milano, ieri sera (4 giugno) è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Memmingen, nella regione bavarese dell’ Alta Algovia, a seguito di una forte turbolenza provocata dalle condizioni meteorologiche. Stando a quanto riferito dalle autorità di sicurezza, dei 185 passeggeri a bordo, nove sono rimasti feriti. Tre di loro sono stati trasportati in ospedale: un bambino di due anni ha riportato contusioni, una donna ha riportato una lacerazione alla testa e un altro passeggero ha avuto problemi con la schiena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aereo Ryanair Berlino-Milano costretto all’atterraggio per turbolenze meteo: 9 feriti, tre finiscono in ospedale

Nove passeggeri sono rimasti feriti dopo che un volo Ryanair diretto da Berlino a Milano è stato costretto a un atterraggio di emergenza nel sud della Germania ieri sera a causa delle forti turbolenze causate da un temporale. Partecipa alla discussione

