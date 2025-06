Aerei militari tecnologia e supercar | la festa dell' Open Day alla scuola dell' Aeronautica

Domenica 8 giugno 2025, la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta apre le sue porte per un Open Day straordinario. Un’occasione unica per immergersi nel mondo dei velivoli militari, scoprire tecnologie all’avanguardia e ammirare da vicino le supercar che alimentano la passione per l’innovazione. Preparati a vivere un’esperienza coinvolgente tra aeromobili, dimostrazioni e curiosità, perché questa giornata sarà un volo senza precedenti nel cuore dell’aeronautica italiana.

Domenica 8 giugno 2025, a partire dalle ore 09:30, la Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare di Caserta aprirà le proprie porte alla cittadinanza per un evento straordinario: un Open Day pensato per mostrare da vicino l'eccellenza, le competenze e la passione che ogni giorno l'Arma Azzurra.

