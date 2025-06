Aerei in ritardo o cancellati l' Ue cambia le regole dei rimborsi | risarcimenti fino a 500 euro

Se viaggiate spesso in aereo, è il momento di conoscere le nuove norme che rivoluzionano i diritti dei passeggeri. Con la recente approvazione della riforma al Consiglio Trasporti, ora potrete beneficiare di risarcimenti fino a 500 euro e di 30 nuovi diritti per affrontare ritardi e cancellazioni con maggiore tutela e trasparenza. Ecco tutte le novità che cambieranno il vostro modo di volare!

Approvata la riforma al Consiglio Trasporti: introdotti 30 nuovi diritti per i passeggeri, più trasparenza e tutele in caso di disagi.

