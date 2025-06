ADL promette rinforzi | Tante novità in arrivo la rosa sarà rafforzata

ADL fa grande attesa tra i tifosi azzurri annunciando un nuovo ciclo di rinforzi e novità entusiasmanti. Durante la presentazione delle sedi dei prossimi ritiri estivi del Napoli, il presidente ha sottolineato come la rosa sarà rafforzata per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione. Questa promessa alimenta speranze e aspettative, aprendo un nuovo capitolo ricco di possibilità per il club e i suoi supporter.

Durante la presentazione ufficiale delle sedi dei prossimi ritiri estivi del Napoli, Aurelio De

