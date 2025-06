Adinolfi quanti chili ha perso a L’Isola? Quanto pesa oggi e quanto pesava all’inizio?

Mario Adinolfi, tra i protagonisti più sorprendenti di quest'edizione de L’Isola dei Famosi, ha catturato l'attenzione di tutti grazie al suo percorso di trasformazione. Partito con un peso di ben 221 kg, ha affrontato con determinazione le sfide dell'isola. Ma quanti chili ha perso durante il reality? E oggi, quanto pesa? La sua storia è un esempio di coraggio e rinascita che continua a ispirare molti.

Tra i protagonisti più inaspettati di questa edizione de L'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi ha attirato l'attenzione del pubblico fin dal primo giorno. La curiosità era tanta, soprattutto per via della sua stazza imponente: al momento dello sbarco in Honduras pesava ben 221 kg. In molti erano convinti che sarebbe durato al massimo un paio di giorni, e invece è rimasto sull'isola per quasi un mese, affrontando a modo suo la sfida della sopravvivenza. Ma oltre alla resistenza fisica e alla dieta forzata, a colpire è stata anche la sua apertura emotiva, culminata in un racconto toccante sulla tragedia personale che ha segnato la sua vita: la morte della sorella Ielma.