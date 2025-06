Adescato online con un finto profilo | si spoglia in video a Mantova poi il ricatto e l' estorsione

Un triste esempio di come il mondo digitale possa nascondere insidie pericolose: un giovane di 23 anni, utilizzando un profilo falso, si è spogliato in video a Mantova, poi ha minacciato e estorto denaro alla vittima. La vicenda, che mette in luce i rischi dell’anonimato online, ha portato alle indagini e alla denuncia, sottolineando l’importanza di tutelarsi e di agire prontamente contro chi sfrutta le nuove tecnologie per scopi illeciti.

Un giovane di 23 anni è stato denunciato a Mantova per estorsione sessuale online dopo aver ricattato una vittima con immagini intime. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Adescato online con un finto profilo: si spoglia in video a Mantova, poi il ricatto e l'estorsione

In questa notizia si parla di: Estorsione Mantova Adescato Finto

Mantova, spaccio di droga ed estorsione: arrestati marito e moglie - Mantova, 9 novembre 2020 - A seguito di articolata ... poiché ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione continuata aggravata. Secondo quanto emerso dalle indagini ... Scrive ilgiorno.it

Estorsioni e finte coop con l'ombra della mafia - Ma qual è il limite tra protesta legittima ed estorsione contro i padroni ... Brescia, Novara, Mantova, Cremona e Bergamo. La stragrande maggioranza è stata assolta ma l'attività sindacale ... Come scrive ilgiornale.it

Mantova, minaccia l’ex titolare per avere 30mila euro. Operaio arrestato per tentata estorsione - Mantova – Era a corto di soldi e ha pensato ... Guastalla è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. L'operazione è stata ... Come scrive ilgiorno.it