Adempimenti dei Dirigenti Scolastici e dei Presidenti delle Commissioni per gli esami di Stato II grado La nota dell’USR Calabria chiarisce obblighi gestione nomine e criteri per le sostituzioni

Il mondo degli esami di Stato di secondo grado si anima di nuove direttive con la recente nota dell'USR Calabria, pubblicata il 4 giugno. Sebbene specifica per una regione, questa comunicazione offre linee guida utili e applicabili su tutto il territorio nazionale, chiarendo obblighi, gestione delle nomine e criteri per le sostituzioni. Scopriamo insieme come prepararsi al meglio per un percorso d'esame senza sorprese.

È stata pubblicata il 4 giugno una nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria avente per oggetto gli adempimenti dei Dirigenti scolastici e e dei Presidenti delle Commissioni di esame di Stato II grado per l'a.s. 20242025. Il contenuto della comunicazione, pur riguardando una specifica regione italiana, fornisce indicazioni valide per l'intero territorio nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

