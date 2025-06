Addio Inter ennesima beffa per Marotta | cessione in Premier

L’Inter si prepara a un’estate di grandi novità, tra addii e nuovi inizi. Dopo aver annunciato la separazione da Simone Inzaghi, destinato all’Al-Hilal, il club nerazzurro si concentra sul mercato in uscita. L’ennesima beffa riguarda Marotta, con una cessione in Premier League già in programma. La destinazione del giocatore sembra ormai certa, lasciando i tifosi interisti con il fiato sospeso. Ma cosa riserverà il futuro per i nerazzurri? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi.

L’Inter ci prova, ma la destinazione già prefissata per il giocatore lo porterà probabilmente in Premier League: le ultime dal calciomercato. Il mese di giugno per l’ Inter è iniziato con grandi cambiamenti. Infatti, la società ha annunciato la fine della collaborazione professionale con mister Simone Inzaghi, destinato alla panchina dell’ Al-Hilal in Arabia Saudita. Nel frattempo si attende di capire a chi la società nerazzurra affiderà la sua panchina e il nome che più è risuonato finora è quello di Cesc Fabregas, attualmente tecnico del Como. (LaPresse) – tvplay La società lariana tuttavia ha da poco stabilito proprio con l’allenatore catalano la sua continuità sulla panchina del Como. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Addio Inter, ennesima beffa per Marotta: cessione in Premier

