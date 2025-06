Addio all’artista della risata È morto Pietro Ghislandi

Addio all’artista della risata. Il cinema e lo spettacolo italiano piangono Pietro Ghislandi, uomo di talento e cuore, scomparso a 68 anni dopo una lunga battaglia. Bergamasco di Comun Nuovo, ha lasciato un’impronta indelebile come caratterista e innovatore nel mondo del ventriloquismo. Il volto di Ghislandi è arrivato al grande pubblico non solo per il suo talento, ma anche per la semplicità e umanità che ha saputo trasmettere. La sua eredità rimarrà viva nel cuore di tutti.

Addio all'artista della risata. Il cinema e il mondo dello spettacolo italiano piangono Pietro Ghislandi, attore e cabarettista di talento, 68 anni, bergamasco di Comun Nuovo, morto dopo aver combattuto con una lunga malattia. Oltre ad essere un grande caratterista del cinema italiano, è stato anche uno dei primi ventriloqui, "papà" del pupazzo Sergio che lo ha accompagnato nella sua carriera. Il volto di Ghislandi è arrivato al grande pubblico negli anni '80, appunto come ventriloquo nella trasmissione di Rai Uno "Fantastico 7" (1986), presentata da Pippo Baudo. La sua carriera si è poi arricchita di numerose esperienze cinematografiche e televisive, tra cui film come "Soldati - 365 all'alba", "Il muro di gomma", "Vajont" e "Porzus", di Renzo Martinelli.

