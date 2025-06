Addio al ragno Cristian Brenna Il mondo dell’alpinismo in lutto

Il mondo dell’alpinismo piange la perdita di Cristian Brenna, un vero mito tra gli scalatori italiani. Conosciuto per il suo coraggio e la passione infinita per le cime, Brenna ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo conosceva. La sua scomparsa, avvenuta in un tragico incidente sulla Cresta del Monte Biaina, ci ricorda quanto il rischio faccia parte di questa disciplina affascinante e pericolosa. Un esempio di dedizione e amore per la montagna che resterà vivo nei ricordi di tutti.