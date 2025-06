Addio al marchese Guelfo | trasformò 67 ettari di terreno acquitrinoso nel Romagna Shopping Valley

Con un lascito che ha trasformato 67 ettari di terreni acquitrinosi in un fiorente centro commerciale, il marchese Guelfo Guidi Di Bagno rimarrà nella memoria per la sua visione innovativa e il suo amore per la terra. Residente a Roma ma profondamente legato a Savignano sul Rubicone, ha dedicato la vita a coniugare nobiltà, imprenditoria e passione per gli animali. Guelfo Guidi Di Bagno ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto, dimostrando che...