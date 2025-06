adamant ferrara conquista la promozione in b nazionale battendo pordenone

L'Adamant Ferrara scrive una pagina epica nella storia del basket italiano, conquistando la promozione in Serie B Nazionale grazie a una vittoria incredibile contro il Pordenone. Dopo una battaglia intensa e emozionante, i ragazzi di Benedetto hanno dimostrato cuore, determinazione e talento, superando ogni aspettativa. La storia è riscritta: l’Adamant batte anche in gara 2 Pordenone e conquista una meritata promozione.

Adamant Ferrara 69 Pordenone 62 ADAMANT: Dioli ne, Sackey 8, Casagrande 2, Drigo 8, Santiago 17, Tio 8, Yarbanga 4, Solaroli 4, Chessari 12, Ballabio 2, Braga ne, Marchini 4. All. Benedetto. PORDENONE: Cardazzo 7, Burei ne, Puppi ne, Cassese 10, Boscariol, Cecchinato, Dalcò 17, Cerchiaro 1, Barnaba 10, Bozzetto 17, Raffin ne. All. Milli. Parziali: 16-19; 27-36; 46-49. La storia è riscritta. L’ Adamant batte anche in gara 2 Pordenone e conquista la promozione in B Nazionale, al termine di una stagione tribolata, ma grazie a dei playoff perfetti, chiusi da imbattuta. Il popolo ferrarese, accorso in massa al palasport – quasi 3mila le presenze – può finalmente gioire dopo anni di delusioni, cominciati col fallimento del Kleb. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net