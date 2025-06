Acropoli di Atene team Italo-brasiliano al lavoro

Un team italo-brasiliano di archeologi sta portando avanti un’affascinante campagna di ricerca sull’Eretteo, simbolo di Atene e custode di antichi segreti. Utilizzando le più moderne tecnologie di rilievo, stanno svelando dettagli nascosti delle sue strutture e decorazioni, per ricostruire meglio la storia di questo monumento iconico. Un progetto che promette di arricchire il nostro patrimonio culturale con scoperte sorprendenti e nuove prospettive sulla civiltà greca antica.

Roma, 5 giu. (askanews) –: Un team Italo-brasiliano di archeologi sta svolgendo sull’Eretteo, edificio emblematico sito sull’Acropoli di Atene e a tutti noto per la Loggia delle Cariatidi, una campagna di ricerca che ha come primo step il rilievo delle strutture e della decorazione architettonica con le più recenti e sofisticate tecnologie. Quello conosciuto come Eretteo è il tempio di Atena Polias, sede dei culti ancestrali della più importante città della Grecia antica, legato alla mitica contesa per il possesso dell’Attica di Poseidone con la dea Atena poi vinta da quest’ultima e suggellata dal dono dell’ulivo alla sua città protetta e all’umanità intera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

