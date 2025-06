Acerbi Inter arriva la verità sulle voci sull’Al Hilal | svelata la richiesta di Inzaghi per il difensore

Le ultime notizie su Francesco Acerbi e il suo possibile trasferimento all’Al Hilal stanno facendo tremare il mondo del calcio. Dopo l’annuncio di Simone Inzaghi come nuovo allenatore del club saudita, circolano rumors sempre più insistenti. Ma qual è la verità? E soprattutto, quale richiesta avrebbe fatto Inzaghi per il difensore nerazzurro? Scopriamolo insieme, perché le sorprese sono dietro l’angolo nel mercato estivo.

Acerbi Inter, le ultime sul futuro del difensore nerazzurro dopo il passaggio di Simone Inzaghi all’Al Hilal in Arabia Saudita. Dopo l’annuncio ufficiale di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell’ Al Hilal, sono subito circolate voci su un possibile interessamento del club saudita per alcuni dei suoi ex fedelissimi, tra cui Francesco Acerbi. Tuttavia, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, non risultano al momento trattative né contatti concreti per il difensore dell’ Inter. L’Al Hilal ha obiettivi ben precisi sul mercato e sta puntando in alto, con nomi del calibro di Victor Osimhen, Ederson dell’Atalanta e Theo Hernández del Milan tra i profili seguiti con maggiore attenzione. 🔗 Leggi su Internews24.com