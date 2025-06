Acea lancia a Gas | espansione nella distribuzione gas in Italia

Acea amplia i propri orizzonti con il lancio di a.Gas, la nuova società dedicata alla distribuzione del gas in Italia. Dopo aver consolidato successo nei settori acqua, ambiente e reti elettriche, questa iniziativa rappresenta un passo strategico verso la crescita nel settore regolato. Con questa espansione, Acea rafforza il suo impegno a offrire servizi sempre più efficienti e sostenibili. La sfida ora è consolidare questa presenza e innovare nel mercato del gas, aprendo nuove opportunità di sviluppo.

Novità nell'ambito dei business regolati del gruppo Acea. Dopo l'acqua, l'ambiente e le reti elettriche nasce a.Gas (Acea Gas), una nuova società che ha come obiettivo il consolidamento e la crescita nel settore della distribuzione gas. Lo rende noto l'azienda spiegando che questa operazione rientra nell'ambito della razionalizzazione delle linee di business. Nel nuovo ramo di business confluiscono le attività già svolte nel settore della distribuzione gas dove Acea è già presente in quattro regioni: Abruzzo, Campania, Molise e Umbria. L'obiettivo, spiega la società, è quello di ampliare la presenza industriale sul territorio, con conseguenti e positive ricadute occupazionali, anche in vista della partecipazione alle future gare per la distribuzione gas, tra cui quella per la città di Roma.

In questa notizia si parla di: Acea Distribuzione Lancia Espansione

