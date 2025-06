Accountant 2 streaming disponibile dal 5 giugno su prime video

Se sei appassionato di thriller avvincenti e storie di abilità straordinarie, non puoi perderti "Accountant 2", disponibile dal 5 giugno su Prime Video. Dopo il successo al botteghino e il plauso della critica, questa pellicola vincitrice del SXSW Audience Award e “Fresh” su Rotten Tomatoes porta l’azione direttamente a casa tua. Prepara popcorn e attiva il telecomando: la stagione estiva si apre con un film che ti terrà incollato allo schermo.

La crescente popolarità delle produzioni cinematografiche trova un esempio recente nel successo di "The Accountant 2", film che ha riscosso notevole consenso sia al botteghino che tra la critica. La pellicola, vincitrice del SXSW Audience Award e certificata come "Fresh" su Rotten Tomatoes, approda ora sulla piattaforma di streaming Prime Video, offrendo agli appassionati un'opportunità di visione in vista della stagione estiva. trama e protagonisti principali del film. una missione tra mistero e azione. Christian Wolff, interpretato da Ben Affleck, possiede una straordinaria capacità nel risolvere problemi complessi.

The Accountant 2 in streaming dal 5 giugno su Prime Video - Preparati a vivere un'altra avventura ad alta tensione con The Accountant 2, disponibile in streaming su Prime Video dal 5 giugno! Dopo il successo al botteghino e il riconoscimento internazionale, il film promette suspense e colpi di scena, con Christian Wolff (Ben Affleck) alle prese con misteri ancora più oscuri.

