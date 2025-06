Accordo tra Cile e Google per l' installazione di un cavo sottomarino

Un nuovo capitolo nelle connessioni digitali tra Sud America e Asia-Pacifico si apre con l'accordo tra il governo cileno e Google. Il cavo sottomarino "Humboldt" promette di rivoluzionare la comunicazione, attraversando 14.800 chilometri di oceano e unendo Valparaíso a Sydney. Questa straordinaria infrastruttura consolidarà il ruolo del Cile come hub tecnologico e strategico. L’attivazione del cavo...

Santiago del Cile, 5 giu. (askanews) - Il cavo in fibra ottica "Humboldt" attraverserĂ il Pacifico. Il governo cileno e Google hanno firmano un accordo per l'installazione del primo cavo sottomarino che collegherĂ il Sud America alla regione Asia-Pacifico. PartirĂ dalla regione cilena di Valparaìso e arriverĂ a Sydney, in Australia, passando per la Polinesia francese, per una lunghezza totale di 14.800 chilometri. Il cavo che sarĂ operativo entro il 2027 avrĂ una capacitĂ di 144 terabyte al secondo e una vita utile di 25 anni. "L'idea alla base della costruzione di questo cavo è che possa essere utilizzato non solo da Google, ma anche da altri utenti, a vantaggio del Cile nel suo complesso e delle aziende tecnologiche che vi operano", ha affermato Cristian Ramos, Direttore delle Infrastrutture di Telecomunicazione di Google in America Latina, durante la presentazione dell'accordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net