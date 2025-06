accademia della chionchina la mostra il concorso i vincitori

A Pistoia, nell’atmosfera suggestiva dell’ex chiesa San Giovanni Battista, si è inaugurata la nona edizione della mostra e del concorso dell’Accademia della Chionchina, dedicati a esplorare "L’identità personale giovanile all’epoca dei social". Un evento che celebra i giovani talenti e le loro riflessioni, continuando un’importante tradizione nata nel 1969 e che coinvolge scuole e artisti. L’accademia, oltre a promuovere l’arte, dà voce ai giovani e alle loro storie.

PISTOIA Nella ex chiesa San Giovanni Battista è stata inaugurata la mostra e premiati i partecipanti al concorso dell' Accademia della Chionchina, sul tema " L'identità personale giovanile all'epoca dei social ". Il concorso è giunto alla nona edizione insieme alla settima del Memorial Massimo Massaini, fondatore e per molti anni principale animatore del sodalizio fondato nel 1969. L'accademia, oltre ad essere impegnata con le scuole, dà riconoscimenti a personalità e aziende del territorio che si distinguono nelle loro attività. Come consuetudine questo concorso, riservato al Liceo Artistico Petrocchi e condiviso dalla Dirigente Rita Gaeta, invita gli studenti a partecipare nelle sezioni di studio: Pittura, Grafica e Scultura.