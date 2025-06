Abusivismo | Controlli e denunce nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, le forze dell'ordine intensificano i controlli contro l'abusivismo edilizio, proteggendo un patrimonio naturale e culturale unico. Recentemente, i Carabinieri del Reparto hanno sequestrato un complesso in costruzione a Pioppi, evidenziando il loro impegno nella prevenzione e repressione di violazioni urbanistiche. Queste azioni rappresentano un passo fondamentale per preservare il paesaggio e garantire uno sviluppo sostenibile nel parco.

I Militari del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano hanno eseguito il sequestro preventivo d'urgenza di un'area e del fabbricato ivi insistente sviluppato su 3 livelli ed in corso di realizzazione in localitĂ Pioppi del Comune di Pollica, a ridosso della linea di costa. Gli accertamenti condotti nell'ambito di servizi mirati alla prevenzione e repressione di violazioni urbanisticoedilizie e paesaggistiche, hanno consentito di accertare che il fabbricato rientra nella perimetrazione del Parco Nazionale nonchĂ© in zona ricadente nel..