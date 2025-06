Abusi e non terapie psicoterapeuta ingannava le vittime | Così risolverete i vostri problemi

Un nuovo scandalo scuote il mondo della psicoterapia a Napoli: un noto psicoterapeuta è stato arrestato con l'accusa di inganno e abuso delle sue pazienti, promettendo terapie sessuali per risolvere problemi psicologici. Un tradimento della fiducia che solleva domande sulla tutela delle vittime e sulla sicurezza dei percorsi di cura. In questo articolo, scopriremo i dettagli di questa vicenda e come proteggere se stessi da simili trappole.

Tempo di lettura: 2 minuti Prometteva alle pazienti, come affermano gli inquirenti, “terapie di tipo sessuale” per risolvere i loro problemi psicologici. Ma era un inganno finalizzato ad abusare delle donne. E’ l’accusa contestata dalla Procura di Napoli Nord a uno psicoterapeuta che esercita la sua professione a Casoria, popoloso Comune a nord del capoluogo partenopeo. Il professionista è stato arrestato e condotto in carcere ieri sera dai poliziotti del commissariato di Afragola su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord, perché accusato di violenza sessuale su alcune pazienti, una delle quali era minorenne all’epoca in cui sarebbero cominciati gli abusi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Abusi e non terapie, psicoterapeuta ingannava le vittime: “Così risolverete i vostri problemi”

