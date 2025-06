Abusa di due ragazzine di meno di 14 anni arrestato imprenditore 55enne di Castellana Grotte

Una vicenda scioccante scuote Castellana Grotte: un imprenditore 55enne, incensurato, è stato arrestato per gravissimi reati sessuali contro due minorenni di meno di 14 anni. L’indagine, partita dalla denuncia della madre di una delle ragazze, ha portato alla scoperta di un inquietante quadro di abusi. La comunità si interroga su come tutelare i più vulnerabili e prevenire simili tragedie. La giustizia farà luce su questa vicenda drammatica.

Un uomo di 55 anni di Castellana Grotte (Bari), imprenditore e incensurato, è stato arrestato dalla polizia di Bari ed è in carcere, su mandato del gip, per reati sessuali in danno di ragazze minorenni. L' indagine ha preso spunto dalla denuncia presentata, negli uffici della Squadra Mobile, dalla madre di una ragazza alla quale la figlia aveva confessato di aver subito una relazione sessuale.

