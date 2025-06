Abruzzo invasa dai turisti | numeri record nel primo weekend di giugno

L'Abruzzo si conferma come la destinazione più ambita dell'estate 2025, con un primo weekend di giugno da record. Località balneari, borghi storici e parchi incontaminati hanno accolto migliaia di visitatori, creando un’atmosfera di festa e scoperta. Questo afflusso massiccio non solo celebra la bellezza della regione, ma preannuncia un’estate all’insegna del successo turistico. I numeri sorprendenti superano ogni aspettativa, promettendo una stagione indimenticabile per tutti gli amanti del bello e della natura.

Pescara - Località costiere, borghi storici e parchi naturali attraggono migliaia di visitatori, segnando un inizio estate promettente per il turismo regionale. Il primo fine settimana di giugno ha visto un'affluenza straordinaria di turisti in Abruzzo, confermando la regione come una delle mete preferite per l'estate 2025. Le località balneari, i borghi medievali e i parchi naturali hanno registrato un boom di presenze, con numeri che superano le aspettative degli operatori del settore. Secondo i dati raccolti, le attività più apprezzate dai visitatori includono le passeggiate all'aria aperta (68,9%), gli eventi enogastronomici (36,9%), le escursioni (35,8%), le visite a musei o mostre (22,3%) e i concerti o spettacoli musicali (21,2%). 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Abruzzo invasa dai turisti: numeri record nel primo weekend di giugno

Segui queste discussioni su X

due orsi trovati morti all’interno dell’invaso di innevamento artificiale di Colle Rotondo, a Scanno AQ nel territorio limitrofo al Parco nazionale d'Abruzzo Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

ROCCARASO INVASA dai turisti da NAPOLI