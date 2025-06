Abruzzo fanalino di coda per spesa dei fondi europei un fallimento | la denuncia del Patto per l' Abruzzo

L’Abruzzo si trova agli ultimi posti nella gestione dei fondi europei, con circa 3 miliardi di euro non spesi tra la programmazione 2014-2020 e quella 2021-2027. Un fallimento che preoccupa e richiede urgentemente azioni concrete per invertire questa tendenza negativa. La denuncia del Patto per l’Abruzzo mette in luce un problema serio, che potrebbe avere ripercussioni devastanti sullo sviluppo regionale e sulle opportunità future. È ora di agire.

Circa 790 milioni di fondi europei della programmazione 2014-2020 non spesi cui si aggiungono i 2,2 miliardi dei 2,3 totali non spesi di quella 2021-2027 per un totale di circa 3 miliardi di euro. Questi i numeri denunciati dal Patto per l’Abruzzo che posizionano l’Abruzzo tra le ultime Regioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - "Abruzzo fanalino di coda per spesa dei fondi europei, un fallimento": la denuncia del Patto per l'Abruzzo

