Abruzzo consigliere Luigini chiede screening gratuiti per vaccinati Covid | Dubbi legittimi su sicurezza del siero e su effetti avversi

Il consigliere regionale abruzzese Gianpaolo Lugini propone screening gratuiti per i vaccinati COVID, rispondendo a legittimi dubbi sulla sicurezza e sugli eventuali effetti collaterali a lungo termine. In un momento in cui la trasparenza è fondamentale, questa iniziativa mira a fare chiarezza e rassicurare la popolazione, promuovendo un dialogo aperto e informato sulla salute pubblica. Solo così si può costruire una reale fiducia nelle misure di prevenzione.

Al centro della richiesta, la volontà di fare chiarezza su eventuali effetti avversi a lungo termine correlati al vaccino Covid Una proposta dal forte impatto arriva dal consigliere regionale abruzzese Gianpaolo Lugini, esponente del gruppo consiliare Marsilio Presidente. Lugini chiede l’isti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Abruzzo, consigliere Luigini chiede screening gratuiti per vaccinati Covid: "Dubbi legittimi su sicurezza del siero e su effetti avversi"

In questa notizia si parla di: Consigliere Chiede Covid Effetti

