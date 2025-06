Abracadabra – I miracoli sono le persone | la mostra al Chiostro della Chiesa di San Francesco Grande

Scopri un mondo in cui l’arte si trasforma in magia, celebrando il potere delle persone e delle relazioni umane. Dal 14 al 27 giugno 2025, il chiostro della chiesa di San Francesco Grande a Padova ospita “Abracadabra – I miracoli sono le persone”, un’esposizione unica che mette in luce quindici artisti “speciali”. Un viaggio emozionante tra creatività, inclusione e scoperta del superpotere insito in ognuno di noi.

Un intreccio poetico di arte, inclusione e relazioni umane prende forma nella mostra “Abracadabra – I miracoli sono le persone”, in programma dal 14 al 27 giugno 2025 presso il suggestivo Chiostro della Chiesa di San Francesco Grande a Padova. Protagonisti sono quindici artisti “speciali”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - “Abracadabra – I miracoli sono le persone”: la mostra al Chiostro della Chiesa di San Francesco Grande

Approfondimenti da altre fonti

Christian Panozzo, I miei disegni 2022