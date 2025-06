AbbVie a impatto ambientale zero | al via la costruzione di un parco fotovoltaico

AbbVie Aprilia si impegna per un futuro sostenibile con l'inaugurazione di un parco fotovoltaico a impatto ambientale zero. In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, l'azienda annuncia l’installazione di oltre 2.300 pannelli solari su 6.800 metri quadrati a Campoverde. Questo innovativo impianto permetterà di coprire una parte significativa del fabbisogno energetico, riducendo le emissioni e promuovendo un modello di business più verde e responsabile.

In occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, la filiale di Aprilia dell'azienda AbbVie annuncia l'avvio di un nuovo impianto fotovoltaico a Campoverde. Con oltre 2.300 pannelli solari su una superficie di 6.800 metri quadrati, il nuovo parco, spiega l'azienda, "permetterà di coprire. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - AbbVie a impatto ambientale zero: al via la costruzione di un parco fotovoltaico

Cosa riportano altre fonti