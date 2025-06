Abbattimento delle barriere architettoniche su 22 immobili | 150mila euro per l' ascensore all' Unione

Dopo mesi di impegno e pianificazione, il nuovo Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) del Comune di Viterbo prende forma, dedicando 150mila euro all’installazione di un ascensore in un’unità immobiliare strategica. Un passo importante verso una città più accessibile e inclusiva, che mira a rimuovere ostacoli e garantire pari opportunità a tutti i cittadini. La discussione in commissione segna un traguardo fondamentale per il futuro della mobilità urbana.

Dopo mesi di lavoro, il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) del Comune di Viterbo è stato ufficialmente redatto. Ora il documento è pronto, questa mattina, per la discussione in terza commissione, poi sarà il turno del consiglio comunale come atto d'indirizzo. Si tratta.

Abbattimento delle barriere architettoniche, via ai lavori in viale Gaspare Finali: tra le novità le mattonelle tattili - Sono in arrivo importanti lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche in viale Gaspare Finali.

Sull'Ascensore C.C. 22/05/2025 disc. sul PEBA piani abbattimento barriere architettoniche. Farolfi