Abbattere le barriere architettoniche in centro è un' impresa | Al duomo si può fare poco il vescovo è disperato

Abbattere le barriere architettoniche nel cuore della città rappresenta una sfida complessa, ma anche un'opportunità di cambiamento. Mentre al Duomo le difficoltà sembrano insormontabili, il nuovo Piano approvato all’unanimità in terza commissione segna un passo deciso verso l’inclusione. Questo ambizioso documento, che sostituirà le norme del 2008, traccia un percorso concreto di interventi per rendere la città più accessibile a tutti, dimostrando che con impegno e collaborazione, nulla è impossibile.

Il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche passa con voto unanime in terza commissione. Il documento redatto dall'amministrazione andrà a sostituire le precedenti norme redatte nel 2008 dal governo Gabbianelli. Un insieme di tavole e intenti che individuano gli interventi.

