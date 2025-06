Abbatte la segnaletica e fugge | individuato grazie alle telecamere

Un gesto irresponsabile ha messo a rischio la sicurezza stradale: un automobilista ha abbattuto un paletto della segnaletica alla rotatoria tra Calcio e Urago, fuggendo senza preoccuparsi del pericolo. Fortunatamente, le telecamere hanno catturato ogni dettaglio e l’autore del gesto è stato prontamente individuato. La vigilanza e la tecnologia si rivelano strumenti fondamentali nel garantire ordine e sicurezza sulle nostre strade.

Calcio. Ha abbattuto un paletto della segnaletica stradale alla rotatoria tra Calcio e Urago e si è allontanato lasciandolo di traverso sulla carreggiata, incurante del pericolo per chi sopraggiungeva. È successo lunedì 3 giugno attorno alle 19,15 alla rotatoria grande in uscita da via Papa Giovanni XXIII, prima del ponte. A mettere in sicurezza la zona è stato il comandante della polizia locale Claudio D’Aquila, che passava casualmente pochi minuti dopo l’incidente. Il segnale sarebbe anche potuto rimanere in quella posizione per giorni, creando rischi per motociclisti e altri veicoli. Il responsabile è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate dal Comune. 🔗 Leggi su Bergamonews.it