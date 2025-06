A Serramazzoni la magia dei Coldplay con la Charlie Brown tribute band

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile a Serramazzoni, dove la magia dei Coldplay prenderà vita grazie alla Charlie Brown Tribute Band. Sabato 7 giugno, alle ore 21.20, il Birramante di via per Marano 3448 si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e musica stellare. Un evento imperdibile per gli amanti delle melodie dei Coldplay, pronti a rivivere i loro più grandi successi in una serata speciale da non perdere. Vieni a lasciarti coinvolgere!