A Sarsina spettacolo clown per adulti e bambini a sostegno dell' arteterapia al Bufalini

Vieni a Sarsina per una serata di divertimento e solidarietà! Venerdì 13 giugno, in piazza Pisone Lucio, il duo "I due senza" presenta lo spettacolo clown "Shhh...ine", un evento pensato per grandi e piccini, a sostegno dell’arteterapia al Bufalini. Un’occasione unica per ridere, emozionarsi e fare del bene: il ricavato contribuirà a portare l’arte nelle corsie degli ospedali, rendendo il sorriso il vero protagonista.

L'associazione "Art in counseling" venerdì 13 giugno propone in piazza Pisone Lucio a Sarsina lo spettacolo clown "Shhh.ine" del duo "I due senza". Una serata dedicata al teatro rivolta sia ai bambini che agli adulti, il cui ricavato andrà a sostegno del progetto "arte in corsia" attivo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - A Sarsina spettacolo clown per adulti e bambini a sostegno dell'arteterapia al Bufalini

