A San Giuliano il 105 Summer Festival con Achille Lauro Olly Francesca Michielin The Kolors

Preparatevi a vivere un'estate indimenticabile a San Giuliano! Il 105 Summer Festival porta sul palco artisti di calibro come Achille Lauro, Olly, Francesca Michielin e The Kolors, animando Venezia con musica e energia. Dal 6 giugno, riservate il vostro posto in esclusiva, con prenotazioni prioritarie per i residenti. Non perdete l'occasione di essere parte di questa festa: la musica inizia alle 21, e l'appuntamento è imperdibile!

Il tour estivo di Radio 105 approda a Venezia venerd√¨ 13 giugno 2025, con ingresso gratuito su prenotazione, da venerd√¨ 6 giugno con prelazione per i residenti del Comune di Venezia. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday Inizio dei live alle ore 21. Apertura dei. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ¬© Veneziatoday.it - A San Giuliano il 105 Summer Festival con Achille Lauro, Olly, Francesca Michielin, The Kolors

