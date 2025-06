A San Felice la presentazione del libro Interno camere di Yuri Ferrante

Sabato 7 giugno alle 17, la libreria "Tra le note" di San Felice sul Panaro ospiterà la presentazione di "Interno, camere" di Yuri Ferrante. Questo affascinante volume di poesie ci invita a esplorare un quartiere qualsiasi, una città qualunque, svelando emozioni e storie nascoste tra le sue mura. Un’occasione imperdibile per immergersi in un universo poetico autentico e coinvolgente. Non mancate!

Sabato 7 giugno alle 17 presso la libreria "Tra le note" a San Felice sul Panaro si terrà la presentazione del libro "Interno, camere" di Yuri Ferrante. Il libro è una raccolta di poesie, strutturato come se ci si trovasse all'interno di un quartiere qualunque in una città qualunque; i testi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - A San Felice la presentazione del libro "Interno, camere" di Yuri Ferrante

Segui queste discussioni su X

Oggi, alle ore 18:00 presento il mio libro: “GENOCIDIO, Quello Che Resta di Noi.” alla Casa della Cultura – in via Borgogna N.3, a Milano. Dialogheremo io e il prof. @MassimoAmato9 Se avrete la possibilità di partecipare, sarò felice di incontrarvi! Ci vediamo Partecipa alla discussione

? #RassegnaStampa “In lieve crescita i settori farmaceutico e meccanico”. Fatturato stabile nel 2025 a 1.140 miliardi. De Felice: «I dazi? Non si sfugge dal 10% ma abbiamo evitato una guerra commerciale» @gregdefelice Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Presentazione libro San Felice