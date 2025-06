A Rutigliano la Fiera del Fischietto con stand di gastronomia arte e musica

A Rutigliano torna la magia della Fiera del Fischietto, un evento che unisce arte, gastronomia e musica in un’atmosfera unica. Nel weekend del 7 e 8 giugno 2025, le strade si riempiranno di colori, suoni e sapori, offrendo un’esperienza coinvolgente e autentica. Dopo l’appuntamento di gennaio, questa Edizione Speciale promette di entusiasmare visitatori di ogni età, celebrando la tradizione e la creatività locale. Non perdere questa occasione di vivere un momento indimenticabile nel cuore della Puglia.

Nel weekend, a Rutigliano, si accendono nuovamente i riflettori sui fischietti in terracotta: sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 è in programma, infatti, la Fiera del Fischietto – Edizione Speciale. Dopo l'appuntamento tradizionale di gennaio – che si svolge, in concomitanza, con la festività di.

