A Roma Monte Mario è di nuovo in fiamme dopo l' incendio di un anno fa

A Monte Mario, a distanza di un anno dall’incendio che aveva devastato la collina, le fiamme sono tornate a lambire il cuore di Roma. Questa mattina, una colonna di fumo si è sollevata dal lato opposto, ma grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, l’incendio è stato domato senza conseguenze. La questione resta aperta: chi sono i responsabili di queste devastazioni ricorrenti? La ricerca di risposte prosegue ancora oggi.

Monte Mario brucia ancora. Dopo l'incendio dello scorso luglio, partito secondo più ricostruzioni da alcuni accampamenti abusivi che occupavano un versante della collina, questa mattina si è alzata una colonna di fumo dal lato opposto. L'incendio è stato spento velocemente e nessuno è rimasto coinvolto: "Siamo arrivati per tempo", spiegano i pompieri. Il fascicolo dell'anno scorso è ancora a carico di ignoti, dice al Foglio un tecnico arrivato sul posto insieme a pompieri, forestale e carabinieri per coordinare lo spegnimento dell'incendio. " Un anno fa, dopo l'incendio, l'area è stata bonificata.

