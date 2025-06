A quasi 59 anni la bellissima star lancia il bob cut imbattibile per l' Estate

A quasi 59 anni, Halle Berry sorprende ancora con il suo look impeccabile: il bob cut voluminoso con riga laterale, presentato al Festival di Cannes, conquista subito tutti. Leggermente mosso e moderno, il caschetto si trasforma ora in un’acconciatura versatile, perfetta per l’estate e il viaggio. Un esempio di stile senza età , che dimostra come il fascino possa essere eterno e adattarsi a ogni occasione.

I n pochissimo tempo, il caschetto corto e voluminoso con riga laterale di Halle Berry è diventato uno dei look più copiati della stagione. Presentato in anteprima al Festival di Cannes, il taglio (leggermente mosso, elegante e moderno) era abbinato a un outfit da sera firmato Alexandre Vauthier in un mix impeccabile di sensualità e raffinatezza. Ora, si evolve in acconciatura perfetta da giorno per accompagnare il look da viaggio street chic. Halle Berry a Cannes in Jacquemus dopo il cambio d’abito per le nuove regole X Il nuovo caschetto estivo di Halle Berry. Per qualche giorno, la protagonista di Monster’s Ball lascia la sua mansion di Malibu e vola a New York. 🔗 Leggi su Iodonna.it