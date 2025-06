A Palazzo Lybra l' headquarter di SAP Italia parla di futuro

Nel cuore pulsante di Milano, tra il vibrante quartiere Isola e l’innovativo business district di Porta Nuova, SAP Italia ha scelto Palazzo Lybra come nuovo headquarters. Un simbolo di visione futura, questa sede nasce per valorizzare la collaborazione, promuovere flessibilità e sostenibilità, e rafforzare il legame con il territorio. È qui che si costruisce il domani: un luogo dove l’innovazione incontra le persone.

Milano, 5 giu. (askanews) - Tra il business district Porta Nuova e il quartiere fortemente identitario Isola si parla di futuro: è qui che SAP Italia ha trasferito il proprio headquarter. Palazzo Lybra, in centro a Milano, si propone di soddisfare l'esigenza di una maggiore prossimità, offrire ai propri dipendenti una sede nel cuore della città, creare nuovi modelli di collaborazione, oltre a promuovere flessibilità e sostenibilità e avere strutture dotate delle più recenti tecnologie per sostenere il futuro del business dell'azienda. "Noi siamo stati per 37 anni in Brianza, ma abbiamo voluto trasferirci a Milano, perché riteniamo Milano una città molto attrattiva per i talenti, l'espressione dell'innovazione, e quindi anche la volontà di essere vicini ai nostri clienti, ai nostri partner, che vedono Milano come città pulsante dell'innovazione", afferma Carla Masperi, AD di SAP Italia.