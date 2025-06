A Osaka vetrina sul mondo Arte buon cibo e manifattura | È qui la casa delle Marche

Osaka si trasforma nella vetrina globale delle Marche, un crocevia di arte, buon cibo e manifattura. Per un’intera settimana, il Padiglione Italia all’Expo 2025 diventa la casa di questa regione, mettendo in luce la sua identità autentica tra cultura, innovazione e tradizione. Gli ultimi tre giorni promettono un crescendo di eventi coinvolgenti, con istituzioni, aziende e artisti pronti a stupire e condividere il meglio delle Marche con il mondo.

OSAKA (Giappone) Osaka, vetrina sul mondo. Per una settimana il Padiglione Italia è la casa delle Marche all' Expo 2025 in Giappone. Un appuntamento di portata internazionale, che mette in scena l'identità più autentica del territorio marchigiano, tra cultura, impresa, ricerca, gastronomia e spettacolo. Ultimi tre giorni, e il calendario si fa scoppiettante, tra eventi dentro e fuori l'Expo, con il coinvolgimento di istituzioni, aziende e artisti: dalla gastronomia, raccontata anche dall'azienda Spinosi, simbolo della tradizione pastaia di Campofilone, al design, mostrato dall'esposizione "Ars: Tradizione e innovazione", passando per la moda.

Via all'Expo di Osaka 2025, vetrina delle eccellenze. Il governatore Acquaroli: "Grande occasione di crescita" - È ufficialmente iniziata la Settimana delle Marche all'Expo 2025 di Osaka, una vetrina imperdibile per promuovere le eccellenze del nostro territorio! Il governatore Acquaroli ha sottolineato l'importanza di questo evento come opportunità di crescita non solo per le Marche, ma per l'Italia intera.

